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Общество

Расширены возможности подписки СберПрайм

14.05.2021 12:45|ПсковКомментариев: 0

Сбер расширил возможности подписки СберПрайм, не изменив ее цену — 199 рублей в месяц. Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«За последний месяц подписка СберПрайм значительно расширилась. Появился новый партнер — СберМегаМаркет, появились выгодные предложения, в том числе от СБЕР ЕАПТЕКИ, бесплатная связь от СберМобайл, увеличение контента от кинотеатра Okko, - отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Андрей Писарев. - С добавлением финансовых сервисов подписка стала еще привлекательнее, так что больше людей смогут оценить ее преимущества. В СберПрайм также добавлена СберКарта, которая уже является популярным продуктом у клиентов. Ее можно оформить в СберБанк Онлайн или в офисах банка».

Напомним, что подписка СберПрайм — это возможность пользоваться продуктами и услугами Сбера и его экосистемы на самых выгодных условиях. Помимо СберКарты, она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ еды (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).

Подробнее — на сайте банка: возможности СберКарты и подписка СберПрайм.

Теги: #банк #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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