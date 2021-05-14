Общество

Псковская компания пожаловалась в УФАС на отделение Пенсионного фонда

Псковское УФАС рассмотрело жалобу ООО «ПРОФИ-ЛП» (Псков) на действия отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области при проведении закупки на создание системы видеонаблюдения в здании управления Пенсионного фонда в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, начальная максимальная цена контракта составляла 397 тысяч 778 рублей 26 копеек.

По результатам аукциона единственную заявку на выполнение данного вида работ подало ООО «ПРОФИ-ЛП».

Как стало известно в ходе рассмотрения заявления, проект системы видеонаблюдения был разработан в 2020 году и содержал конкретные торговые марки оборудования, которое необходимо было установить.

В соответствии с выставленными требованиями участник аукциона дал согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией, однако на стадии подписания контракта заявил, что готов поставить другое оборудование - с улучшенными характеристиками. Заказчик победителю во внесении изменений в рабочий проект на этапе подписания контракта отказал.

В ведомстве объяснили, что статья 33 44-ФЗ запрещает указывать товарные знаки конкретного оборудования в документации к аукционам на выполнение работ без возможности эквивалента.

«У заказчика не было законных оснований включать в аукционную документацию проект, в котором предусмотрено использование оборудования конкретного оборудования и материалов без возможности использования эквивалента», - считает руководитель управления Ольга Милонаец.

По результатам проведенной внеплановой проверки управление установило нарушение статьи 33 44-ФЗ. Отделению Пенсионного фонда выдали предписание об отмене протокола и внесении в документацию изменений с учетом требований законодательства.