Общество

Псковичей приглашают на мастер-класс по созданию сайта

Неделя бесплатных мастер-классов «Я хочу поделиться своим умением» пройдет в Молодежном центре с 17 по 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

17 мая в 16:00 начнется первый мастер-класс по созданию одностраничного сайта, для которого необходимо иметь при себе свой ноутбук. На занятие можно записаться по ссылке.



18 мая в 17:30 пройдет мастер-класс по детским прическам, на который приглашаются дети и их родители до 35 лет. С собой необходимо принести расчески, резинки, заколки и невидимки. На занятие можно записаться по ссылке.



И завершающим занятием, которое пройдет 19 мая в 17:30, станет мастер-класс по вязанию корзиночек для интерьера, где необходимо иметь при себе трикотажную пряжу (ширина нити 7-9 мм) и крючок №8. На занятие можно записаться по ссылке.