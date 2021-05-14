Общество

Более 12 млн рублей пенсионных накоплений выплатили правопреемникам в Псковской области

В 2021 году Псковское региональное отделение ПФР приняло 271 решение о выплате средств пенсионных накоплений 284 правопреемникам умерших застрахованных лиц. Всего с начала года им перечислили средства пенсионных накоплений в размере более 12,2 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР.

Напомним, что пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года и моложе, а также мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, за которых в период с 2002-2004 годы работодатель платил страховые взносы на формирование накопительной пенсии.

В добровольном порядке пенсионные накопления формируются у граждан-участников Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направивших его средства (часть средств) на формирование накопительной пенсии.

Выплата средств пенсионных накоплений носит заявительный характер. Если на момент смерти застрахованного лица формирование накопительной пенсии осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, то заявление подается в любой территориальный орган ПФР независимо от места жительства, и выплата средств производится через ПФР.

«Обращаем внимание, что заявление о выплате средств пенсионных накоплений необходимо подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если срок подачи заявления был пропущен по уважительной причине, то его можно восстановить в судебном порядке, - добавили в отделении ПФР. - Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд, производятся в том НПФ, где и происходило формирование пенсионных накоплений. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в этом случае подается в НПФ».