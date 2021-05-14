Общество

Владимир Папорт помог высадить яблоневый сад в память о своем предке-учителе

Яблоневую аллею высадили сегодня, 14 мая, на территории школы №12 города Пскова, которая в этом году отмечает 85 лет со дня основания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии приняли участие старшеклассники, выпускники школы, ставшие впоследствии ее сотрудниками, ветераны труда и директор учебного заведения Виктор Аксенов. Почетным гостем стал начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Владимир Папорт присоединился к посадке деревьев. Таким образом, он продолжил традицию заложенную 57 лет назад его дедом, учителем биологии школы №12 Александром Папортом. Именно благодаря ему здесь и появился яблоневый сад.

«По инициативе моего деда на территории школы был разбит яблоневый сад и созданы теплицы. Учителя вместе с учениками здесь выращивали цветы для украшения всего города. Возрождение сада – это память о моем деде, и, конечно, я горжусь этим», - сказал Владимир Папорт и добавил, что будет следить за садом.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы № 12 Татьяны Григорьевой, решение высадить новые деревья пришло после того, как многие из высаженных здесь более 50 лет назад яблонь получили статус аварийных, и их пришлось вырубить.

«Мы решали, что же посадить на их месте. Все учащиеся и педагоги школы сошлись во мнении о том, что это должен быть только яблоневый сад. Именно яблоневым садом мы создадим мостик, который соединит поколения прошлого, настоящего и будущего», - отметила Татьяна Григорьева.

Также она добавила, что 12 яблонь, которые были высажены сегодня, символично связаны с номером учебного заведения. Но на этом озеленение территории школы не закончится – посадку деревьев администрация хочет сделать ежегодной. Кроме того, на заднем дворе учебного заведения к 9 мая ученики посадили ель, которую в будущем собираются наряжать к праздникам.

«Но украшать школу вдоль улицы Первомайской будут именно яблони. Это деревья разных сортов. Они не вырастают выше 2 метров, с них очень удобно будет есть яблоки! Все деревья будут плодоносить в разное время, поэтому к нам всегда можно будет прийти и угоститься нашими яблочками!» - заметила Татьяна Григорьева.

Выпускница школы №12, ветеран педагогического труда Лариса Пузыня вспомнила, как со своими одноклассниками сажала яблони предыдущего поколения в 1964 году: «На Стахановской в то время сносили много домов, и вокруг города остались большие сады. Тогда нам разрешили выкопать яблони и привезти сюда, в нашу школу, для озеленения. Мы на больших машинах с открытыми кузовами отправились в сады и выкапывали деревья. Давыдыч (мы называли Александра Давыдовича именно так, потому что он относился к нам как к своим детям) показывал, как это правильно делать, чтобы не потревожить корни. Потом мы посадили деревья сюда и любовались тем, как преобразилась наша школа».