Анастасия Повторейко: Команда инфекционной больницы очень горько переживает потерю пациентов

Команда Псковской областной инфекционной больницы очень горько переживает потерю пациентов. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Анастасия Повторейко рассказала, что есть случаи, когда врачи инфекционной больницы спасают тяжелобольных пациентов. «Они действительно уникальные. Хотелось бы, чтобы их было больше», - отметила главврач.
«Коллеги в великолукском филиале достигли очень хороших результатов: вытащили пациентку со 100-процентным поражением. И эта пациентка пришла к нам работать, в наш штат. Она прошла реабилитацию в Санкт-Петербурге, спасибо коллегам, и вышла к нам», - добавила Анастасия Повторейко.