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Анастасия Повторейко: Команда инфекционной больницы очень горько переживает потерю пациентов

Команда Псковской областной инфекционной больницы очень горько переживает потерю пациентов. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Команда инфекционной больницы - молодая команда, она очень горько переживает потери. Если кому-то кажется, что это не так, это глубокая ошибка. Потому что часть из этих молодых специалистов впервые столкнулись со смертью лицом к лицу. Горько и больно думать, что мы "не люди" - мы люди, мы стараемся. За каждую жизнь боремся из последних сил», - сказала Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко рассказала, что есть случаи, когда врачи инфекционной больницы спасают тяжелобольных пациентов. «Они действительно уникальные. Хотелось бы, чтобы их было больше», - отметила главврач.

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«Коллеги в великолукском филиале достигли очень хороших результатов: вытащили пациентку со 100-процентным поражением. И эта пациентка пришла к нам работать, в наш штат. Она прошла реабилитацию в Санкт-Петербурге, спасибо коллегам, и вышла к нам», - добавила Анастасия Повторейко.