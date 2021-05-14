Общество

Среди иностранных студентов в Пскове не выявили индийский штамм COVID-19

Среди прибывших в Псковскую область из Индии студентов не выявили индийский штамм коронавируса. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Главный врач напомнила, что группа индийских студентов приехала в регион в апреле. «Сразу, в тот же час, вне зависимости от клиники (у некоторых вообще ее не было), они были госпитализированы. Все контактные были изолированы. В настоящее время они закрыты. Мы их наблюдаем», - отметила она.

«Слава Богу, могу об этом открыто говорить, это не та страшная история, которая в Индии. Это не штамм двойной мутации. Тот страшный штамм двойной мутации, который, к сожалению, сейчас бушует, уносит огромное количество жизней. Поэтому можем выдохнуть. Будем надеяться, что таких вещей больше не произойдет. Хотя мы должны быть всегда ко всему готовы», - рассказала Анастасия Повторейко.