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Общество

«Акценты» Донецкого: Юбилей Александра Невского, купальня в Изборске и космонавтка Пересильд

14.05.2021 22:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Ну, с «днюхой», князь! Страна тихо отметила юбилей Александра Невского.
«Не будет этого ужаса». Ситуация вокруг православной купальни в Изборске наводит на размышления.
«Невозможное возможно». Уроженка Псковщины полетит в космос. Эти и другие темы в программе «Акценты».

Короткая рабочая неделя выдалась непростой и началась с трагедии в Казани: девятнадцатилетний психовик с дробовиком расстрелял школу: семь детей и двое взрослых погибли, более двадцати искалечены. Такую цену пришлось заплатить обществу за то, что больному человеку (а, по сообщениям СМИ, у парня уже несколько месяцев наблюдалась явная патология мозга) вовремя не была оказана психиатрическая помощь.

Сейчас выясняются дикие подробности кровавого инцидента. Оказывается, родственники предпочли убраться от тяжелого в общении человека на дачу, и он остался в городской квартире один. Нормально, да? Человек с диагнозом остался один на один со своими тараканами в башке, и что самое поразительное, ему еще и выдали справку, что он здоров, и у него нашлись деньги на ружье.

То есть он был отнюдь не из бедной семьи. В такой логике событий расстрел детей или что-нибудь похожее было только делом времени, и спасти от беды могло только чудо. Но чуда не произошло. Чувак открыто «пошел на дело», шествовал по улице с ружьем наперевес, и его никто не остановил.

В результате: очередной «колумбайн», и истеричные требования всякого рода депутатов и общественников запретить соцсети, компьютерные игры и торговлю оружием. Хотя лучше бы было для всех, если бы ораторы запретили сами себя. Было бы меньше бессмысленного и пустого шума и ора. И плясок на крови в прямых эфирах. Что остается нам? Соболезновать и жить дальше.

К другим, не столь печальным, темам. Вы не поверите, но вчера страна отметила день рождения святого благоверного князя Александра Невского. Признайтесь, многие из вас заметили это событие? Уверен, что немногие. Хотя года три назад, когда началась подготовка к круглому юбилею (круглее не бывает, круглее только тысяча, с тремя нулями, которая грянет через двести лет), так вот, года три назад казалось, что уж восемьсот лет Невского страна отпразднует никак не тише, чем 200 лет Пушкина, помните, отмечали в 1999-м году?

Я вот помню. А 800 лет Александру Невскому не запомню. Потому что, давайте не станем себя обманывать, и не было ничего. Сейчас, естественно, все спишут на ковид и ограничительные меры, на ковид у нас теперь всё принято списывать, и, как говорится, не поспоришь, но вот, вроде как кульминация, 13 мая, а что на выходе? Повторяюсь: ни-че-го. Ну, или почти ничего.

Губернатор Псковщины Михаил Ведерников обратился с приветственным словом к участникам 12-х международных Александро-Невских чтений. В честь такого великого повода процитирую губернатора:

«В российской исторической памяти Святой благоверный князь Александр Невский, который не проиграл ни одной битвы, является героем, дипломатом, защитником православной веры, строителем русской государственности. Также Александр Невский во многом вдохновлял наш народ в Великую Отечественную войну. Это был символ, за которым последовали миллионы защитников нашей страны».

Некоторые федеральные СМИ разместили на своих страницах юбилейные материалы, и всё. Ни тебе громких речей, ни новых блокбастеров в кинотеатрах. Где Невская битва, где Ледовое побоище в 3D? А ведь Александр Невский у нас официально – «Имя России». И для Пскова он не чужой. Согласно официально одобренной редакции исторических событий, освободил Псков от немецких псов-рыцарей. В связи с чем, мы все его и почитаем. А еще за то, что был выдающимся дипломатом и спас Русь от окончательного решения русского вопроса во времена монголо-татарского ига. Ну и Православную церковь заодно спас, как основу национальной идентичности великороссов. За что и был причислен к лику святых. А уже потом Петр Первый перенес мощи святого в Санкт-Петербург и сделал небесным покровителем северной столицы.

А два века спустя после Петра Великого уже Сталин, усилиями гениального кинорежиссера Эйзенштейна, сделал Невского символом воинской славы России. И теперь мы все повторяем слова из фильма, сочиненные сценаристом Павленко: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. На том стояла и стоит русская земля!». Это, если кто не знает, парафраз слов самого Христа: «Взявшие меч, мечом погибнут». То есть Александр Невский – это безусловная наша скрепа, как Дмитрий Донской, тот же Петр Великий, Суворов, Кутузов, Нахимов, Жуков, Рокоссовский и другие.

Да, кстати, и меня самого родители назвали именно в честь Александра Невского. Это они мне с детства внушали: «Александр Невский, герой Земли Русской, бери пример, равняйся» и так далее. Так что юбилей светлого благоверного князя и мой личный праздник тоже. Но получился он какой-то грустный и тихий. Нам, конечно, говорят, что празднование юбилея – это не один день, а целый год, и нас еще ждут другие мероприятия и культурные события, так что расстраиваться не стоит. Как говорится, дай-то Бог, поживем, увидим, какой нам музей отгрохают на берегу Чудского озера в Самолве.

А я продолжаю. Феерической историей на Городищенском озере в Изборске, которая взорвала интернет. Больше она ничего не взорвала, и слава Богу. Так вот, что произошло? 6 мая на Городищенском озере начали возводить часовню-купель. С православным крестом, все как полагается. Что очень не понравилось некоторым местным жителям и охранителям заповедных зон. Они принялись писать в соцсетях: «Ужас, ужас! Испорчен вид на псковские дали! Баню воткнули в особо охраняемый природный ландшафт». То есть, как обычно, у нас начался невообразимый хай и хайп.

Журналисты принялись выяснять, что да как, почему творится беспредел? Однако выяснилось, что «усё по закону», все нужные инстанции пройдены и все разрешения получены. Все творится и строится с ведома властей. А скандал, меж тем, не утихает. Как же так? По какому такому закону, если там особо охраняемая природная зона? Значит, купель все-таки не нарушает какие-то там параметры? Наконец высказался губернатор Ведерников. Написал в инстаграме: «Не будет этого ужаса».

И все, вопрос был решен. Вчера разобрали купальню. Будто и не было ничего.

Но меня вот что поражает: некий пробивной мужик, бизнесмен из Великих Лук, со своей купальней прошел все инстанции, то есть, повторюсь, вроде всё по закону. Потом все якобы законные согласования летят в тартарары. Так как они были получены? По закону, или нет? Кто-нибудь ответит на этот вопрос? Председатель местного отделения ВООПИиК Голубева говорит, что там строить нельзя. Но те, кто давал разрешение, считали иначе? Например, директор Изборского музея-заповедника Наталия Дубровская?

Сейчас уже начались чиновничьи дешевые отмазки, мол, часовня-купель, возведенная на озере, значительно отличается от проекта, который был согласован. По проекту она была, мол, «деликатнее». А что теперь чувствует человек, который семь лет обивал пороги, желая возвести эту самую часовню, которая еще вчера, по мнению директора Изборского заповедника, не портила пейзаж, а сегодня уже портит, и часовню надо разобрать.

Уже разобрали, - сообщаю я тем, кто волнуется и переживает по поводу нарушения аутентичного вида на Городищенское озеро. Согласитесь, занятный вышел инцидент, показательный, даже в чем-то символичный, и он не про охрану культуры, не про общественников или чиновников, он про природу всей нашей власти.

И я завершаю. Итак, свершилось! Пересильд в космосе. Это не фейк и не выдумка глубоко законспирированных рептилоидов. Уроженка Пскова, известная актриса театра и кино, наша краса и гордость Юлия Пересильд отправится-таки в космический полет для съемок художественного фильма «Вызов». Об этом сообщил Первый канал, который финансирует съемки будущего фильма. Юлия Пересильд победила в конкурсе, и её включили в основной экипаж вместе с режиссером Климом Шипенко по итогам медицинского и творческого отбора. И это не шутка.

Съемки кинокартины пройдут на Земле, но частью на Международной космической станции – современные кинематографические технологии это позволяют. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Сообщается, что все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти весь путь типичного космонавта, то есть испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, парашютная подготовка. Обо всех этих вещах будет рассказывать Первый канал.

Сама Юля прокомментировала событие в своем Инстаграме, цитирую: «У каждого есть мечта. Кто-то, например, мечтает научиться ровно сидеть, ходить, одеваться, говорить или вставать. Мы с вами даже не задумываемся об этих действиях, но для кого-то это практически недостижимо – как полет в космос. <…> Я никогда даже и не смела мечтать о космосе, но вдруг это стало реальностью. Своей победой я хочу напомнить всем – невозможное возможно!».

Ну что тут добавишь? Поздравляем! Не каждый регион России, да что там, не всякая страна, может похвастать наличием своего космонавта, а у Псковской вечевой Республики и ее правопреемницы Псковской области свой космонавт, (вернее, космонавтка) вскоре появится. Будем следить за полетом и радоваться. На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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