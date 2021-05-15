Общество

Псковские школьники проверили знания в избирательном праве

Интеллектуальная игра «Софиум» прошла Родинском доме культуры Псковского района в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, игра направлена на повышение правовой культуры и формирование устойчивого интереса к избирательному процессу и институту выборов в целом.





Игроками стали ученики из трех общеобразовательных учреждений Псковской области: Родинской средней школы, Палкинской средней школы и Псковского технического лицея.

В состав жюри вошли председатель облизбиркома Игорь Сопов, секретарь Сергей Ковальчук и член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Татьяна Лупоносова.

«Девять участников не на шутку сражались на игровом поле и успешно справились со сложными задачами избирательного права», - рассказали в облизбиркоме.

В результате проведения трех отборочных туров и финала 1 место завоевал Евгений Наташкин (Псковский технический лицей), 2 место - Екатерина Михайлова (Палкинская средняя общеобразовательная школа), 3 место - Анастасия Маяк (Псковский технический лицей).

Все участники и победители получили дипломы и памятные призы. «Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!» - отметили в облизбиркоме.

На будущий год планируется проведение игры в едином формате во всех районах Псковской области. Также участники мероприятия предложили сделать настольную игру, в которой можно было бы отвечать на вопросы в игровой форме.