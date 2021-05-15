Общество

В Псковской области планируют разрешить присутствие родителей на выпускных вечерах

В Псковской области планируют разрешить присутствие родителей на выпускных вечерах в образовательных учреждениях. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Вынужденные ограничения, безусловно, дают результат и возможность постепенно двигаться в сторону смягчения ограничений. Это позволяет нам обсудить возможность и формат проведения выпускных в садах, школах и высших учебных заведениях. Планируем разрешить проведение выпускных с участием родителей, но при строгом соблюдении всех тех требований, которые определит Роспотребнадзор», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников сообщил, что на эту тему проведут отдельное совещание. «Окончательное решение сразу опубликую», - добавил он.