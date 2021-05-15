Общество

Сморчки или строчки: опубликованное Олегом Брячаком фото грибов вызвало споры в Сети

Опубликованная лидером регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутатом Псковской городской Думы Олегом Брячаком фотография грибов в социальной «ВКонтакте» вызвала споры среди подписчиков.

Фото: Олег Брячак / ВКонтакте

«Собрал первые весенние грибочки, очень вкусные. Называют их или сморчки, или строчки», - рассказал Олег Брячак и уточнил, что растут эти грибы в песке.

«Строчки у вас», - заверила депутата псковичка, приложив фотографию сморчков.

«Так сморчки или строчки? Так-то в еду пригодны только сморчки (те, что конические) и принадлежат к роду сморчковых, а строчки – те, что, как кубышки, принадлежат к роду сумчатых и считаются ядовитыми», - написал житель областного центра.

Большинство подписчиков сошлись на том, что это строчки, которые в сыром виде ядовиты. «Не ешьте строчки, опасно, - предупредила депутата петербурженка. - Дождитесь лисичек».

«Сколько не вываривай, яд строчков - гиромитрин, не вываривается. Не даром в ряде европейских стран они относятся к особо опасным для употребления в пищу», - добавил житель Пскова.

«10 минут отварить. Слить и жарьте на здоровье ! Никого не слушайте! Собирала еще с бабушкой в 70-х кошелями», - рассказала женщина.

«Правда вкусно, просто нужно правильно, приготовить», - поддержала ее печерянка. «Согласен», - ответил Олег Брячак и написал, что съел собранные грибы.