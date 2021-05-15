Губернатор назвал стабильной эпидситуацию в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте назвал стабильной эпидситуацию в Псковской области.
«В целом эпидситуация стабильная, контролируемая, - отметил он. - В апреле число заболевших снизилось почти на 20% по сравнению с мартом. Система здравоохранения с такой динамикой распространения справляется».
Михаил Ведерников рассказал, что доля свободного коечного «ковидного» фонда составляет более 30%.
«Хорошими темпами продолжается вакцинация. За последние две недели еще 5 тысяч человек получили первый компонент прививки, а это 10% от числа привитых в нашей области», - сказал глава региона и поблагодарил всех, кто использовал выходные и свободное время для защиты здоровья.