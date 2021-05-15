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Общество

1,6 тысячи кубометров мусора вывезли в Великих Луках в ходе месячника по благоустройству

15.05.2021 18:30|ПсковКомментариев: 0

1 645 кубометров мусора вывезли в Великих Луках в ходе месячника по благоустройству города. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«В период с 1 по 30 апреля на полигон твердых бытовых отходов было вывезено 1 645 кубометров мусора, собранного с общегородских территорий», - сказал он.

Николай Козловский напомнил, что с 1 по 30 апреля года прошли мероприятия по санитарной очистке, озеленению и благоустройству городских территорий.

«В весенней уборке приняли участие трудовые коллективы 166 предприятий и организаций, - рассказал он. - Это промышленные и муниципальные предприятия и организации, учреждения социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, молодежные, общественные организации, а также активные жители города».

Николай Козловский подчеркнул, что серьезную работу проделали управляющие организации города, которые, помимо вверенных им территорий, убрали от мусора дополнительные территории, не входящие в границы обслуживания.

«В общей сложности в весеннем месячнике по благоустройству города приняли участие почти 16 тысяч великолучан, что является весомой цифрой для нынешнего непростого периода», - добавил глава города.

Теги: #великие луки #уборка города
Источник: Псковская Лента Новостей
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