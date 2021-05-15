Более 400 тысяч рублей собрали на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» под Идрицей

Более 400 тысяч рублей уже собрали на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы», который планируют установить близ поселка Идрица в Себежском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Сейчас полным ходом идет добровольный сбор средств на изготовление и установку монумента "Зарождение Знамени Победы" в Идрице Себежского района. Область выделила порядка 20 млн рублей на подготовку и благоустройство территории, но сам памятник мы решили сделать всенародным. Учитывая высокое значение символа Знамени Победы, мы специально пошли по такому пути, чтобы у каждой российской семьи была возможность принять участие в этом проекте. Изготовление монумента обойдется в 16 млн рублей. Мы еще не запускали широкую рекламную компанию, но неравнодушные жители Псковской области уже пожертвовали на эти цели более 400 тысяч рублей», - рассказал глава региона.