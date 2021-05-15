Общество

Псковичи приняли участие в патриотическом форуме «Дорога к Победе» в Волгограде

Воспитанники центра «Патриот» приняли участие в межрегиональном патриотическом форуме «Дорога к Победе» в Волгограде, посвященном контрнаступлению советских войск под Сталинградом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Форум, приуроченный к празднованию Великой Победы, проходил на базе оздоровительного лагеря «Сказка». В нем принимали участие 130 активистов молодежных патриотических клубов и объединений, воспитанники кадетских школ и классов, а также представители поискового движения и постов №1 из Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Астраханской, Архангельской, Псковской, Свердловской, Томской областей, Санкт-Петербурга и Курска.

Организатором форума выступила волгоградская региональная организация «Российский союз молодежи» при поддержке общественного объединения «Искра». Возраст участников от 14 до 17 лет.

Форум «Дорога к победе» является обладателем гранта Росмолодежи, цель которого – повышение интереса к изучению историко-культурного наследия Великой Отечественной войны, интеграция интеллектуального, творческого потенциала молодежи в сферу гражданско-патриотического воспитания.

В рамках форума юные патриоты приняли участие в экскурсиях в музеи «Сталинградская битва» и «Россия – моя история», посетили Мамаев курган, спектакль казачьего театра «Украденное солнце» (по воспоминаниям детей Сталинграда), интерактивные площадки патриотической направленности. Также для ребят прошла встреча с интересными людьми «Герои нашего времени», состоялся круглый стол по обмену опытом.