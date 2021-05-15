Общество

Власти проводят мониторинг объектов летнего отдыха детей в Пскове

Проводится мониторинг готовности объектов загородного летнего отдыха детей в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте управления образования городской администрации.

Заместитель главы администрации города Александр Коновалов совместно с начальником управления образования Анной Кузыченко посетили лагеря «Солнечный» и «Радуга».

Отмечается, что глава администрации города Пскова Александр Братчиков принял решение о дополнительном финансировании на обновление материально-технической базы и на дополнительные путевки для льготных категорий детей. Средства направят из муниципального бюджета в размере 550 тысяч рублей.