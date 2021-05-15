Общество

Правительство РФ утвердило положение о единой платформе управления данными

Правительство России утвердило положение о Единой информационной платформе управления данными. Она заработает до конца этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Её основная задача – улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о создании платформы, объединяющей информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Платформа также систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.

Уточняется, что сведения, содержащиеся в данных ресурсах, сейчас рассредоточены по разным базам данных, которые обновляются недостаточно быстро, а права доступа к информации регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами. Таким образом, запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг гражданам.

«Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость. Оператором новой платформы назначено Минцифры», - добавляется в сообщении.