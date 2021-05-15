Общество

Каждый пятый россиянин готов привиться от COVID-19 ради поездки за границу

После новости о том, что Греция планирует принимать туристов, вакцинированных российской вакциной «Спутник V», каждый пятый россиянин заявил, что готов к вакцинации, если это станет единственной возможностью выехать за границу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса SuperJob.

20% не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж. 18% планируют сделать прививку в любом случае. 42% не хотят вакцинироваться ни при каких условиях. 20% затруднились с решением.



Мужчины чаще женщин заявляли о готовности привиться как ради поездки за границу (21 и 18% соответственно), так и без подобной причины (20 и 16%). Вакцинироваться ради поездки за рубеж готов каждый четвертый россиянин моложе 34 лет (26%). Сделать прививку в любом случае чаще планируют граждане старше 45 лет (24%). Больше всего же тех, кто хочет вакцинироваться при любых условиях, - среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. (25%).



Для вакцинированных россиян актуален вопрос COVID-паспортов. Опрос 300 привитых от коронавируса граждан показал, что уже получили подобный документ 28%, а еще 26% хотят его получить. 29% респондентов COVID-паспорт не нужен: «На работе не спрашивают, за границу не еду».