Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок

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Еще один человек умер из-за коронавируса в Псковской области

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Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 369. По состоянию на утро 16 мая статистику смертности от COVID-19 пополнил еще один летальный случай, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.