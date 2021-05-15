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В Псковской области 40,6 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Общество

В Псковской области 40,6 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от коронавируса

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51,3 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 40,6 тыс полностью прошли вакцинацию. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. На данный момент в псковском регионе проведено 367874 исследования на коронавирус (1473 за минувшие сутки). Всего подтверждено 37163 случаев COVID-19 (+67), выздоровели 30294 человека (208), скончались 369 (+1). Смотрите также Еще один человек умер из-за коронавируса в Псковской области Статистика по районам: Псков – 13480

Великие Луки – 6244

Бежаницкий район - 343

Великолукский район – 828

Гдовский район – 549

Дедовичский район – 786

Дновский район - 312

Красногородский район – 219

Куньинский район – 334

Локнянский район - 249

Невельский район – 1438

Новоржевский район – 420

Новосокольнический район – 980

Опочецкий район – 912

Островский район – 1872

Палкинский район – 407

Печорский район – 718

Плюсский район – 583

Порховский район – 1147

Псковский район – 3087

Пустошкинский район – 339

Пушкиногорский район - 351

Пыталовский район – 349

Себежский район – 600

Стругокрасненский район – 370

Усвятский район – 200

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.