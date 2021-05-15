В Псковской области 40,6 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от коронавируса

51,3 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 40,6 тыс полностью прошли вакцинацию. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент в псковском регионе проведено 367874 исследования на коронавирус (1473 за минувшие сутки). Всего подтверждено 37163 случаев COVID-19 (+67), выздоровели 30294 человека (208), скончались 369 (+1).
Статистика по районам:
- Псков – 13480
- Великие Луки – 6244
- Бежаницкий район - 343
- Великолукский район – 828
- Гдовский район – 549
- Дедовичский район – 786
- Дновский район - 312
- Красногородский район – 219
- Куньинский район – 334
- Локнянский район - 249
- Невельский район – 1438
- Новоржевский район – 420
- Новосокольнический район – 980
- Опочецкий район – 912
- Островский район – 1872
- Палкинский район – 407
- Печорский район – 718
- Плюсский район – 583
- Порховский район – 1147
- Псковский район – 3087
- Пустошкинский район – 339
- Пушкиногорский район - 351
- Пыталовский район – 349
- Себежский район – 600
- Стругокрасненский район – 370
- Усвятский район – 200
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46.