Общество

Геннадий Онищенко обвинил Елену Малышеву во лжи

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил Елену Малышеву в распространении ложной информации после ее заявления о неэффективности масок для защиты от коронавируса. Своим мнением он поделился в беседе с URA.RU,передает РИА Новости.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с мероприятия в Калуге. На вопрос одной из подписчиц, почему так много людей без масок, Малышева заявила, что они не защищают от распространения инфекции.

«Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. Елена Малышева дезинформирует людей», - заявил Онищенко.

Вместе с тем он отметил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, однако это не отменяет того, что маски эффективны. В качестве примера специалист привел Италию, где удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции с помощью обязательного масочного режима и соблюдения мер гигиены.

За минувшие сутки в России выявили 8554 случая COVID-19.