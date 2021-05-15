Общество

О борьбе с коронавирусом в Псковской области расскажут сегодня на канале «Россия 1»

Сегодня, 16 мая, в 20.00 в «Вестях недели» покажут репортаж про Псковскую область. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

12 мая съемочная группа информационно-аналитической программы «Вести недели» телеканала «Россия 1» посетила Великие Луки. Сергей Зенин вместе со своими коллегами готовили репортаж на тему: «Меры, предпринимаемые регионами РФ по борьбе с COVID-19».

В рамках подготовки журналисты посетили ЗАО «ЗЭТО», где развернут пункт вакцинации для сотрудников и предпринимаются беспрецедентные меры борьбы с COVID-19. Кроме того, съемочная группа пообщалась с генеральным директором ЗАО «ЗЭТО» Денисом Мунштуковым и посетила великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы.

13 мая сотрудники телеканала работали в Пскове и встречались с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.