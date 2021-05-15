Общество

Новгородская область спорит с Псковской из-за границ территорий

Новгородская область спорит с Псковской из-за границ территорий, пишут «Новгородские ведомости».

Уточненные границы позволяют разграничить зону ответственности субъектов РФ за состояние автомагистралей, лесных и сельхозугодий, охрану памятников, благоустройство территории, привлечение инвесторов, развитие туризма.

По информации управления Росреестра по Новгородской области, работы по установлению межрегиональной границы с Псковской областью застряли на показателе 94%. Камнем преткновения стало урочище Оклюжье. Это деревня на 28 дворов была уничтожена в Великую Отечественную войну. Сейчас там в братской могиле покоятся останки 40 бойцов Красной Армии.

Яндекс сообщает, что урочище находится на территории Псковщины, а документы, хранящиеся в государственном фонде данных территориального Росреестра, относят это место к Новгородской области. И пока, как сообщили в областном управлении Росреестра, властям двух регионов не удалось прийти к соглашению по поводу Оклюжья.

Специалисты Росреестра говорят, что проблема межрегиональных границ носит масштабный характер - на территории РФ 378 границ между субъектами, сведения о точных координатах имеют только 37% из них. За 2020 год уточнено и внесено в государственный реестр всего 10 границ.

Добавим, Новгородская область граничит с четырьмя субъектами. Границы с Тверской областью согласованы и установлены 10 мая 2011 года. Заключение по границам с Ленинградской областью утверждено приказом Росреестра от 11 мая 2021 года. Работы по установлению межрегиональной границы с Псковской областью застопорились. На очереди описание и уточнение границ с Вологодским регионом.