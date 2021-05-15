Общество

Псковская область стала лидером СЗФО по участию избирателей в тестировании системы ДЭГ

Псковская область показала лучший в Северо-западном федеральном округе результат участия избирателей в общественном тестировании системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, тестирование проходило с 12 по 14 мая. Процедура полностью повторяла все этапы настоящего голосования: регистрация заявки на участие в электронном голосовании, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование, подсчет голосов.

В общей сложности в тестировании на территории Псковской области приняли участие 7977 избирателей, что составляет 67,85% от общего количества поданных заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании.



«Всего было подано 11757 заявлений, обязательная норма установленная ЦИК РФ, для Псковской области, - 7888. Мы выполнили поставленную задачу», - сообщили в облизбиркоме.

В общей сложности в тестировании системы дистанционного электронного голосования приняли участие более 1,2 миллиона избирателей (более 52% от подавших заявления).