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Названы симптомы укуса энцефалитного клеща

Инфекционист Софья Русанова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о симптомах клещевого энцефалита.

«Это признаки интоксикации, ломота в мышцах, суставах, высокая температура тела, головная боль»? - заявила она.

Медик также указала на существование различных клинических форм. «Самая простая форма клещевого энцефалита — просто лихорадочная. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита — это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», - сказала Русанова.

Как подчеркнула врач, в период активности клещей россиянам следует внимательнее относиться к выбору одежды перед прогулками в лесу. Она напомнила, что вещи должны герметично покрывать тело, а также посоветовала использовать резинки, чтобы клещи не смогли пробраться к коже. Помимо прочего, Русанова рекомендовала обрабатывать одежду репеллентами и осматривать домашних животных после прогулок.