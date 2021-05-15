Общество

Шойгу рассказал, как старообрядцев привлекают к подготовке спецназа

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», как военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий. По словам министра, военнослужащие перенимают у них навыки выживания в отдаленных районах, передает РИА Новости.

«Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», - отметил Шойгу.

Он также рассказал, что Минобороны открыло специальные центры, в которых военные отрабатывают навыки выживания в тайге. По словам министра, такой опыт полезен как российским солдатам, так и самим старообрядцам, которым «есть чему поучиться» у силовиков.