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Общество

Центробанк может ввести «родительский контроль» за счетами подростков

17.05.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Центробанк после консультации с Минпросвещения намерен оценить целесообразность издания рекомендаций для банков по надлежащей практике обслуживания несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регулятора.

С предложением ввести «родительский контроль» за финансами подростков от 14 до 18 лет в ЦБ обратился ОНФ.

Общественники ссылались на то, что кредитные организации, свободно трактуя нормы Гражданского кодекса (ГК), открывают несовершеннолетним от 14 до 18 лет банковские счета без согласия законных представителей. При этом отказывают взрослым в информации по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну, пишет газета «Известия».

Всех недовольных банки направляют в суд, уточнили в ОНФ. Как пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, по российским законам граждане до 18 лет - частично дееспособные, поэтому их интересы в полиции, суде и так далее должны защищать их родители или другие законные представители.

«Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке. И этот парадокс, на наш взгляд, в перспективе породит большую проблему, которую необходимо решать уже сейчас, пока количество карт на руках у подростков не так велико», - подчеркнула она.

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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