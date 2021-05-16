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Общество

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Великие Луки

17.05.2021 12:03|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Великие Луки 16 мая. Утром парламентарий вместе с активистами партии встретился с великолучанами возле центрального рынка. В ходе диалога обсуждались вопросы здравоохранения, строительства инфраструктурных объектов, локальные проблемы жителей города.

Как высказались горожане, главная проблема – отсутствие работы. Крупные предприятия закрываются, и из-за этого люди вынуждены покидать малую родину. Как и во всей Псковской области, в Великих Луках остро ощущается нехватка кадров в здравоохранении. На встрече с депутатом врачи предпенсионного возраста высказались об увеличении пенсии для работающих медиков.

Алексей Журавлев в ответ сказал, что государство должно напрямую осуществлять необходимые выплаты. Ликвидировав Пенсионный фонд РФ, освободившиеся финансовые средства можно было бы направить на поддержку предпенсионеров. Кроме того, депутат отметил необходимость индексации военной пенсии и введения прогрессивной шкалы налогов. «Наше мнение и идеи крайне востребованы у простых людей, наша задача – донести их до власти», - резюмировал лидер «Родины».

Ветераны боевых действий на встрече сообщили, что необходима государственная программа патриотического воспитания. Известно, что партия «Родина» выступает за введение урока начальной военной подготовки. «Я очень рад, что посетил Аллею Памяти 6-ой парашютно-десантной роты, здесь много знаковых мемориалов для российской героической истории, а это ключевое направление нашей партии. Особенно приятно, что местные активисты развивают территорию, привлекают молодежь. На такой земле, на таких людях и держится Россия», – сказал Алексей Журавлев.

 
Теги: #партия родина
Источник: Псковская Лента Новостей
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