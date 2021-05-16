Общество

Псковские росгвардейцы отработали способы скрытного передвижения

Псковские росгвардейцы совершенствовали свои профессиональные навыки и отрабатывали совместные действия во время полевого выхода, который длился неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы выполнили нормативы по огневой подготовке, приняли участие в учебной специальной операции по блокированию и нейтрализации условного противника.

Кроме того, сотрудники ОМОН отработали порядок проведения разведывательно-поисковых мероприятий, способы скрытного передвижения групп в боевом порядке. Отдельно участники полевого выхода рассмотрели приемы оказания доврачебной помощи и эвакуации раненых.