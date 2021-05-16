Общество

100 саженцев высадили в районе будущего мемориала Знамени Победы под Идрицей

Сотрудники исправительной колонии №3 вместе со своими детьми приняли участие в международной акции «Сад Памяти» и высадили более 100 сосновых саженцев под Идрицей (Себежский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие прошло на 574-м километре трассы «Балтия», рядом с транспортной развязкой, ведущей в Идрицу. Именно на этом месте в скором времени будет установлен памятный знак в честь зарождения Знамени Победы.

«Пускай каждое дерево, посаженное нами сегодня, станет частичкой "Сада Памяти" и будет символизировать продолжение жизни на Земле, храня память о каждом герое, приблизившим долгожданную победу», - отметил начальник ИК-3 Василий Иванов.

В пресс-службе управления ФСИН напомнили, что крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага. С этого момента главной военной реликвией стало Знамя Победы.