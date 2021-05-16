Общество

Финалистки великолукских конкурсов красоты устроили фотосессию на стройплощадке

Финалистки конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021» устроили фотосессию на стройплощадке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

Великолучанки посетили площадку строительной компании AV-HOUSE.

«Прямо там, на стройке, вместе с фотографом Ириной Большаковой финалистки проявили свою фантазию и умение адаптироваться к нестандартным условиям. Особый стиль и имидж фотосессии придали резиновые сапоги от официального спонсора конкурса - торговой марки NORDMAN. Смотрим экстремальную фотосессию вместе!» - отметили организаторы.