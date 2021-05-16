Общество

Великолукский профсоюз подготовил праздничный концерт для ветеранов

Профсоюзы города Великие Луки поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны с праздником Великой Победы. Праздничный концерт состоялся в актовом зале здания профсоюзов Великих Лук 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Организатором мероприятия выступила председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Казаковой. Во время концерта свою праздничную программу представила первичная профсоюзная организация детского сада №9. Взрослые и дети исполнили песни и стихи о военном времени. Малыши представили свой танец «Журавли». После этого участники мероприятия почтили память героев минутой молчания.

«Очень хочется поблагодарить коллектив детского сада во главе с заведующей Еленой Ивановой за прекрасно подготовленную программу. Хочется отметить, что эта первичная профсоюзная организация всегда откликается на предлагаемые мероприятия, которые мы проводим. Надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество», – отметила Зоя Казакова.

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов добавил, что такие мероприятия очень важны для всех их участников. «Важно передать нашим детям уважение, гордость за наших героев. Мы имеем сейчас уникальную возможность общаться с ветеранами войны. И мы просто обязаны поддерживать их в каждом жизненном проявлении, особенно в дни памяти Великой Победы. Отрадно, что профсоюзный актив в этом году как никогда подключился к торжественным мероприятия, посвященным 9 мая», – добавил Игорь Иванов.