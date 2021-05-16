Общество

Опочанка стала призером всероссийского конкурса сочинений о войне

Диплом призера Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» получила от министра просвещения РФ Сергея Кравцова ученица 10 класса опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Мария Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Три победителя регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» - Ольга Иванова (Порховская специальная школа-интернат), Мария Чуприна (Псковский педагогический комплекс) и Иванова Мария (гимназия им. А. С. Петрова») вместе с учителями отправились на награждение в Москву. Торжественная церемония проходила в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

С приветственными словами к финалистам конкурса и их наставникам обратились министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил высочайшую значимость конкурса в вопросе сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и важность приобщения молодого поколения к сохранению и передаче этой памяти. Все финалисты и наставники были награждены дипломами и памятными подарками.

Мария Иванова, ученица 10 класса гимназии им. А. Д. Петрова стала призером финального этапа конкурса. Ее работа вошла в сборник победителей и финалистов конкурса «Без срока давности».

Всего на конкурс было направлено более 460 000 сочинений из 85 субъектов Российской Федерации, а также Республики Беларусь. В региональном этапе приняли участие 2642 обучающихся из 22 районов Псковской области, городов Псков и Великие Луки.