Общество

Псковичи могут посетить видеолекторий о космонавте номер №34

Псковская областная научная библиотека приглашает псковичей на видеолекторий о первом ленинградском космонавте «Георгий Гречко – космонавт №34», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко и состоится в рамках проекта Президентской библиотеки «Знание о России». Оно пройдет 19 мая в 11:00. Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. В режиме видеоконференцсвязи лекторий будет транслироваться в региональном центре Президентской библиотеки в Псковской области по адресу: улица Профсоюзная, дом 2.

На мероприятии одноклассники, коллеги, друзья Георгия Гречко расскажут о жизни и деятельности космонавта. В числе гостей видеолектория – вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин, руководитель проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева, председатель секции истории космонавтики и ракетной техники Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Валерий Куприянов, ученый секретарь Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Михаил Охочинский, генеральный директор Дома занимательной науки и техники Дмитрий Иванов, основатель и директор Музея истории школы Карла Мая Никита Благово и другие.

Количество мест ограничено, предварительная запись возможна по телефону (8112) 72-83-98.