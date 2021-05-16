Общество

Большинство опрошенных читателей ПЛН предлагают запретить оборот оружия среди граждан

Большинство опрошенных читателей ПЛН (46,14%) выступили за полный запрет оборота оружия среди гражданского населения после трагедии в Казани. В соответствующем в опросе приняли участие 427 человек.

Более 22% респондентов считают нужным разрешить приобретать любой вид оружия только по достижении 21 года. А почти 15% читателей высказались за то, чтобы реализовывать оружие только среди охотников.

6,32% читателей, принявших участие в опросе, считают необходимым проводить каждые полгода психологическое тестирование владельцев любого оружия

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А 4,68% респондентов предложили изымать оружие и лишать лицензии на его хранение и ношение того, кто попал в поле зрения правоохранительных органов.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?».