Общество

Акция в поддержку зоозащитных организаций проходит в Пскове

Акция в поддержку псковской организации «Зоозащита» и приюта «Лесопилка» проходит в креативном пространстве «Лофт»: мини-экспозиция Ульяны Назаровой открыта там с 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Лофте».

Фото здесь и далее: группа креативного пространства «Лофт» в социальной сети «ВКонтакте»

Организаторы рассказали, что цель выставки – обратить внимание на питомцев «Лесопилки» и найти им хозяина. Художница нарисовала 10 собак, которые ищут свой дом. Под портретами животных можно посмотреть реальное фото, а также прочитать краткую историю и узнать про характер животного.

«Если кто-то не готов завести себе четвероного друга, есть и другие способы помочь! Каждую из работ можно купить, приняв участие в благотворительном аукционе. Стартовая цена картины - 1000 рублей. Победитель аукциона заберет картину себе. Все деньги, вырученные на аукционе, будут переданы псковской организации "Зоозащита"», - отметили в «Лофте».

Поучаствовать в акции или посмотреть выставку можно в креативном пространстве «Лофт» каждый день с 10:00 до 21:00. Выставка продлится до 24 мая.