Общество

В июне станет известно, безопасна ли вода в реке Великой для купания

Исследование воды в реке Великой в Пскове, в районе городского пляжа, на соответствие гигиеническим требованиям проведут в июне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель Роспотребнадзора Александр Нестерук 17 мая.

«Исследование воды на соответствие гигиеническим требованиям по микробиологическим и химическим показателям пройдет в июне, в начале купального сезона», - рассказал Александр Нестерук и уточнил, что погода до 1 июня будет неблагоприятной для купания.

Воду исследуют и на городском пляже в Великих Луках. «Администрация будет его предъявлять нам, водолазы обследуют дно, мы исследуем воду», - отметил Александр Нестерук. Он добавил, что после этого будет приниматься решение об открытии пляжей или последует рекомендация воздержаться от купания.