Общество

В ФАС поступила жалоба на ошибочные требования к участникам конкурса на реставрацию техлицея

В УФАС России по Псковской области поступила жалоба от ООО «Галактика» (Москва) на положения документации конкурса на выполнение работ по реставрации Псковского технического лицея.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, в ходе рассмотрения материалов было установлено, что заказчик – управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова – неправомерно установил требования к участникам конкурса в соответствии с постановлением правительства №570. Данный нормативный акт определяет виды и объемы работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчики должны выполнять самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Однако заказчик ошибочно отнес объект к реконструкции, тогда как закупка предполагала ремонтно-реставрационные работы, а именно ремонт кровли и инженерных сетей.

Реконструкция объекта предполагает изменение площади, этажности, строительство пристроек и прочие работы. Но здание технического лицея является памятником культурного наследия регионального значения, а это означает, что речь могла идти не о его реконструкции, а только о реставрации с целью восстановления и сохранения, заметили в УФАС.

«Установив ошибочные требования, заказчик тем самым ограничил количество участников закупки. Допустим, компания выиграла закупку, а ей говорят, что привлекать субподрядные организации нельзя, нужно выполнять работы своими силами. Не каждую организацию это устроит. Поэтому заказчику очень важно разобраться, предполагается ли реконструкция или реставрация объекта и правильно отразить в документации требования к участникам», - прокомментировала руководитель УФАС Ольга Милонаец.

В результате рассмотрения жалобы управлению строительства и капитального ремонта администрации города Пскова было выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию с учетом замечаний.