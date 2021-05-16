В ФАС поступила жалоба на ошибочные требования к участникам конкурса на реставрацию техлицея

В УФАС России по Псковской области поступила жалоба от ООО «Галактика» (Москва) на положения документации конкурса на выполнение работ по реставрации Псковского технического лицея.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, в ходе рассмотрения материалов было установлено, что заказчик – управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова – неправомерно установил требования к участникам конкурса в соответствии с постановлением правительства №570. Данный нормативный акт определяет виды и объемы работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчики должны выполнять самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Однако заказчик ошибочно отнес объект к реконструкции, тогда как закупка предполагала ремонтно-реставрационные работы, а именно ремонт кровли и инженерных сетей.
Реконструкция объекта предполагает изменение площади, этажности, строительство пристроек и прочие работы. Но здание технического лицея является памятником культурного наследия регионального значения, а это означает, что речь могла идти не о его реконструкции, а только о реставрации с целью восстановления и сохранения, заметили в УФАС.
В результате рассмотрения жалобы управлению строительства и капитального ремонта администрации города Пскова было выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию с учетом замечаний.