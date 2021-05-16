Общество

Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» учредил Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Отмечается, что почетное звание присваивается высокопрофессиональным практикующим ветеринарным врачам за личные заслуги.

Согласно документу, звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград (поощрений) федеральных органов госвласти или органов госвласти субъектов РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания, добавляется в документе.