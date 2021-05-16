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Общество

Реставрация храма Михаила Архангела продолжается в Гдовском районе

17.05.2021 19:19|ПсковКомментариев: 0

Помощник члена Совета Федерации от Псковской области Армен Мнацаканян проконтролировал ход ремонтно-реставрационных работ, которые в настоящее время ведутся в храме Михаила Архангела 15-го века в деревне Кобылье Городище Гдовского района.

Поездка состоялась по поручению первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

«Подрядчик трудится. Есть один беспокоящий нюанс: небольшое отставание от графика. На данный момент оно не носит критического характера. Будем надеяться, что специалистам удастся, как они и собираются, нагнать отставание. И самое главное – без ущерба памятнику культуры», - сообщил Армен Мнацаканян в своем инстаграм-аккаунте.

Помощник сенатора подчеркнул, что реставрация древней церкви и благоустройство территории вокруг нее входят в план мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

«Это и большой комплекс иных мероприятий реализуются совместно органами государственной власти, в том числе Министерством культуры РФ, Ростуризмом, Министерством обороны, администрацией Псковской области, Псковской епархией, Российским военно-историческим обществом и другими. Деятельное участие в решении различных вопросов принимает наш сенатор Андрей Турчак, - отметил Армен Мнацаканян. - Имя Александра Невского – полководца, государственного деятеля, христианина, - неразрывно связано с Псковской землей. Легендарное Ледовое побоище, которое произошло рядом с современной деревней Самолва Гдовского района, прописано во всех учебниках истории. Планом празднования 800-летия Александра Невского предусмотрена далеко не только культурная программа: для людей, проживающих на этой территории, не менее важными является планируемое строительство современной дороги, разработка туристического маршрута, реставрация древнего храма. Такой комплексный подход позволит этому месту получить новое развитие».

По словам Армена Мнацаканян, контрольные выезды на данный объект будут продолжены.

Источник: Псковская Лента Новостей
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