Общество

Законопроект об ужесточении оборота оружия внесли в Госдуму

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект об ужесточении оборота оружия и медкомиссии для его получения. В закон об оружии предлагается ввести понятие медицинских противопоказаний для владения оружием. Медосвидетельствование обязуют проходить только в государственных и муниципальных организациях здравоохранения, передает «Коммерсант».

Проект закона был разработан после требования президента Владимира Путина усилить контроль за оборотом оружия. Поводом для ужесточения законодательства стала стрельба в казанской гимназии 11 мая, в результате которой погибли 10 человек, в том числе 7 детей, более 20 пострадали.

В случае успешного прохождения медосвидетельствования будет выдано электронное заключение, которое разместят в ГИС Минздрава. К этому реестру получит доступ Росгвардия. Такой процесс, как уточняют разработчики проекта закона, позволит устранить «возможность предоставления подложных медсправок».