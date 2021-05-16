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Общество

Минпросвещения заявило, что не будет досрочно завершать учебный год в школах

17.05.2021 19:53|ПсковКомментариев: 1

Замминистра просвещения Денис Грибов заявил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских школах завершение учебного года раньше срока не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

«Тем более, осталось всего две недели до конца учебного года», — дополнил Денис Грибов.

Ранее сообщалось, что 17 мая в России выявили 9 328 новых случаев коронавируса. В Москве за сутки было зарегистрировано 3 573 случая коронавирусной инфекции.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная. По его словам, рост заболеваемости не является критическим.

Как отмечает Газета.ру, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что на данный момент ситуация с коронавирусной инфекцией в городах с высокой плотностью населения напряженная, однако в целом по стране ситуация стабильная. Также он призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны коронавируса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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