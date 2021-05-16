Общество

Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице

Очаг распространения коронавируса выявили в Псковской областной клинической больнице. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, заразились девять пациентов.

«Зафиксирован новый очаг в офтальмологическом отделении Псковской областной клинической больницы (9 пациентов)», - отметил глава региона.

По состоянию на 17 мая в регионе выявили 59 новых случаев COVID-19 (всего – 37 273), избавились от вируса 200 пациентов (всего – 30 690), скончались 374 человека. В Псковской области провели 904 теста на коронавирус (всего – 369 594).