Общество

Путин поручил разработать законопроект об учете домашних животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным, сообщает ТАСС.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик», - говорится в документе.

Также кабмин должен подготовить поправки, определяющие особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы передачи новым собственникам. При этом такой законопроект должен также устанавливать соответствующую ответственность таких организаций.

Кроме того, правительство должно подготовить регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций), а также определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в приютах в случае ненадлежащего обращения. Также Путин поручил внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении животным вреда жизни и здоровью или об угрозе его причинения.

Глава государства поручил усовершенствовать организацию деятельности по обращению с животными без владельцев, включая введение целевых показателей эффективности мероприятий в этой области, в том числе увеличения доли вакцинированных и стерилизованных особей. Согласно поручению, будут унифицированы нормы для приютов временного и постоянного содержания, в том числе их необходимое количество, длительность нахождения животных в них, потребность в кормах и лекарствах.

Еще один пункт поручения - формирование в обществе ответственного отношения к животным, в том числе с помощью создания механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев, развития благотворительной и волонтерской деятельности граждан в данной сфере, разработки и проведения просветительских программ.

Помимо этого, Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить, как органы исполнительной власти всех уровней и организации исполняют требования законов в области ответственного обращения с животными. Отмечается, что эту задачу необходимо выполнить до 1 сентября. Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов.

Для «обеспечения безопасности граждан, соблюдения принципов гуманности при обращении с животными и с учетом ранее данных поручений» Путин также указал правительству РФ вместе с региональными властями «обеспечить рассмотрение вопроса финансового обеспечения расходных обязательств консолидированных бюджетов субъектов РФ, возникающих при реализации законодательства в области ответственного обращения с животными».