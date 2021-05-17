Общество

Врач рассказал, как не следует утолять жажду в жару

В жару необходимо пить примерно 40 миллилитров воды, морса, компота на килограмм веса, но не ледяными и не залпом, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, жара вызывает стресс, поэтому температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение и поддержание своей жизнеспособности. Вследствие этого он потребляет больше жидкости, а она интенсивно теряется с потом. Поэтому в жаркое время потребление воды должно увеличиваться.

«Нет единого рецепта – сколько пить воды. Все зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай», - цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что не стоит пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки, которые не утоляют жажду, а только дают нагрузку на организм. Способствует повышенному выводу жидкости и кофе, повышая риск обезвоживания.

Врач уточнил, что особенно осторожными в жару нужно быть с алкоголем. Алкоголь нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья.

«Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Стресс, вызванный перепадом температур в жару, сквозняками, употреблением ледяных напитков или мороженого, делает организм уязвимым перед коронавирусом. Поэтому стоит себя надежно обезопасить вакциной. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание в тяжелой форме», - отметил Тяжельников.