Общество

При расследовании дела Михаила Меня выявлены факты растления детей

При расследовании уголовного дела о в отношении экс-губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня правоохранители получили сведения о фактах систематического растления несовершеннолетних в одном из интернатов региона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Среди задержанных подозреваемых – бывший директор Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Александр Цымбалюк. Еще один фигурант дела – заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России и бывший заместитель директора местной музыкальной школы Николай Бухонин. Их подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении учащихся интерната.

По данным телеканала, уголовное дело возбудили 30 апреля этого года в Центральном аппарате главного следственного управления Следственного комитета РФ. Отмечается, что в Ивановской области в рамках расследования были проведены масштабные обыски. Как сообщили источники, знакомые с материалами дела, сотрудники СК и ФСБ изъяли документы в детском доме и областной больнице, куда детей возили на плановые обследования. Кроме того, обыски прошли в летнем детском лагере «Улыбка», соучредителем которого бывший директор школы-интерната Цымбалюк стал после отставки.

При этом арест экс-директора школы-интерната стал возможным только после задержания Меня.