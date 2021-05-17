Общество

Россиянам советуют сверять чек с покупками, не отходя от кассы

Сверять чек с покупками, не отходя от кассы, рекомендуют россиянам. Как пишет «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алису Храмову, существует немало способов обмана граждан на кассе в супермакете. Несмотря на использование современного «умного» оборудования и программ мониторинга, человеческий фактор контролировать не всегда возможно.

Самый распространенный вариант обмана - это лишний товар в чеке. Это проще всего сделать, если у клиента много покупок, заметила Алиса Храмова. Кроме того, кассир может неправильно отсканировать штрих-код, добавить в чек посторонний товар самостоятельно и неправильно дать сдачу.

Еще один способ обмана - это акция 1+1 (два товара продаются по цене одного). Покупатель, не зная об этой акции, приносит на кассу один товар. Кассир ничего не говорит про акцию, но в чек вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар.

Из самых безобидных способов обмана эксперт отметила случаи, когда кассир сканирует вместо накопительной карты клиента собственную, и баллы начисляются ему, а не покупателю.

Чтобы не стать жертвой обмана, нужно внимательно сверять чек с перечнем своих покупок, не отходя от кассы.