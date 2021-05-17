Общество

30 студентов-спасателей проверили свои навыки в Пустошкинском районе

30 студентов-спасателей регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в тактико-специальных учениях на территории базы отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе. Об этом сообщается в группе ВСКС в социальной сети «ВКонтакте».

На учениях студенты-спасатели прошли курс первой помощи, тактико-специальную подготовку и закрепили полученные знания на практике, а затем получили специальные сертификаты.

«Для получения зачета и сертификата в завершающий день участникам необходимо было найти "пропавшего человека", с чем студенты-спасатели успешно справились!» - говорится в сообщении.

Занятия проводили опытные инструкторы Российского университета спецназа и Национального центра помощи.

Пятый тактико-специальный выход прошел при поддержке Фонда президентских грантов. «Группа для поиска пропавших в природной среде сформирована и обучена всем необходимым навыкам», - добавили организаторы учений.