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Общество

Деньги от продажи огромного пирога на ярмарке направят на лечение 5-летней псковички

18.05.2021 09:48|ПсковКомментариев: 0

Благотворительная акция пройдет во время ярмарки «Покровский Торг» на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Специально для праздника испекут пирог весом в пятнадцать килограммов. Все желающие смогут приобрести по кусочку угощения за символическую плату. Все собранные средства от продажи большого пирога на весенней ярмарке «Покровский Торг» пойдут на лечение Кире Дегтяревой.

26 мая Кире исполнится 5 лет. У нее ДЦП и иммунодефицит. Оба заболевания у девочки врожденные, но диагнозы поставили ближе к году. Сидеть она начала в 1,4, ползать на четвереньках в 1,8, упор на ноги у нее появился только в 2 года, в два с небольшим она научилась ходить за две руки, в три с половиной за одну руку. Сейчас она стоит без поддержки, но сама еще не ходит. Говорит отдельные слова, четкой речи нет. Сейчас Кира прошла один курс Томатиса, впереди еще два. Томатис направлен на запуск речи, тренирует внимание, распознавание звуков и их восприятие.

Напомним, 22 мая, в день празднования Николы весеннего (Вешнего), состоится весенняя ярмарка «Покровский торг», она пройдет на территории подворья Псково-Печерского монастыря (г. Псков, ул. Некрасова, д. 33).

Гостей ярмарки ожидает широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, сувениры ручной работы, представленные мастерами и ремесленниками, вкусная кухня и веселая атмосфера русского Торга. Всех гостей будут угощать жареным картофелем – неотъемлемой частью ярмарки. В рамках Покровской ярмарки будет проведен конкурс на звание «Лучший участник Покровской ярмарки», а также специальный фотоконкурс для гостей и участников ярмарки.

К участию в ярмарке приглашаются псковские фермеры, пчеловоды и мастера подарков и сувениров ручного творчества.

Справки можно получить по телефону: +7 911 359-09-32 Ирина Назарова.

Теги: #благотворительность #ярмарка
Источник: Псковская Лента Новостей
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