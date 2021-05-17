Общество

Около 300 иностранцев не попали в Россию через Псковскую таможню из-за долгов

За четыре месяца 275 иностранцев не пустили на территорию Российской Федерации через Псковскую таможню до уплаты причитающихся таможенных платежей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно российскому законодательству, если иностранец или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания на территории России уклонились от уплаты налога или административного штрафа, въезд в Россию этому человеку не разрешается до погашения всех задолженностей.

«Срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который истекает в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года, продлен до 30 сентября 2021 года. Владельцы транспортных средств, по которым невозможно было завершить временный ввоз в связи с COVID-19, смогут до 30 сентября исполнить обязательства, принятые при ввозе таких автомобилей на территорию Евразийского экономического союза, - напомнил исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни Андрей Ларченко. - При этом физическим лицам – владельцам автомобилей не нужно прибывать на таможенные посты для продления временного ввоза. Не стоит забывать, что продление течения сроков временного ввоза не освобождает физических лиц от соблюдения требований, условий и ограничений, установленных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, а также от обязанности по обратному вывозу транспортных средств для личного пользования по истечении указанных сроков».

Добавим, срок временного ввоза транспортных средств для иностранцев – один год со дня въезда на таможенную территорию Евразийского экономического союза с освобождением от уплаты таможенных платежей. Временный ввоз допускается при условии, что в течение этого срока транспортное средство не будет использоваться для производственной или иной коммерческой деятельности, отчуждаться, передаваться в пользование, владение либо распоряжение другим людьми. Срок временного ввоза транспортного средства указывается в пассажирской таможенной декларации, подаваемой таможенному органу в пункте пропуска при пересечении границы.